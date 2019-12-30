شخص يجبر زوجته على ارتداء النقاب.. والإفتاء: "مشيها بالحب أحسن"

أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ إلزام المرأة والفتاة بالأمور الدينية، لا يجب أن يأتي غصبا، خاصة في الأمور الخلافية مثل النقاب.

وقال الشيخ أحمد ممدوح في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب": "المسائل الخلافية خلينا نمشيها بالحب، حاول تتفاهم مع مراتك بالحسنى مش بالإجبار عشان متعملش حاجة هي كارهاها، ولو مقتنع إنه على المرأة أن تستر وجهها وجوبا يبقى من الأول خد واحدة منتقبة".

وشدد ممدوح على أنّ ستر الوجه جائز، لكن تغطية الوجه في بعض البيئات مثل بيئتنا في مصر قد تكون عائقا للتواصل الصحيح.