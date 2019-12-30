أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ إلزام المرأة والفتاة بالأمور الدينية، لا يجب أن يأتي غصبا، خاصة في الأمور الخلافية مثل النقاب.
وقال الشيخ أحمد ممدوح في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب": "المسائل الخلافية خلينا نمشيها بالحب، حاول تتفاهم مع مراتك بالحسنى مش بالإجبار عشان متعملش حاجة هي كارهاها، ولو مقتنع إنه على المرأة أن تستر وجهها وجوبا يبقى من الأول خد واحدة منتقبة".
وشدد ممدوح على أنّ ستر الوجه جائز، لكن تغطية الوجه في بعض البيئات مثل بيئتنا في مصر قد تكون عائقا للتواصل الصحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر شخص يجبر زوجته على ارتداء النقاب.. والإفتاء: "مشيها بالحب أحسن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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