الخشب غير المعالج أحدث اتجاهات عالم الأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أوردت مجلة "Elle" أن الخشب غير المعالج يمثل أحدث الاتجاهات في عالم الأثاث حاليا ليضفي على المنزل لمسة فخامة طبيعية. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الخشب غير المعالج لا يشيع أجواء الهدوء والسكينة في المنزل فحسب، بل يعد أيضا صحيا أكثر من الأثاث المعالج؛ نظرا لأنه يخلو من المواد الضارة من ناحية، وقليلا ما تلتصق الجراثيم به من ناحية أخرى، فضلا عن أن المسام الكبيرة للسطح تعمل على ضبط رطوبة الهواء في الغرفة.

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