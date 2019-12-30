اختاري مكياج نوال الزغبي 2019 لسهرة رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تعتمد النجمة الذهبية نوال الزغبي بشكل مستمر على المكياج الناعم في مختلف إطلالاتها، لا سيما خلال عام 2019، سواء في السهرات أو الأيام العادية. فالنعومة هي السمة الأساسية التي تجمع بين أساليب المكياج التي اعتمدتها نوال الزغبي خلال 2019، إلا أن جميعها تصلح لاعتمادها في حفل نهاية العام، كونها عصرية جداً وتبرز ملامح الوجه بطريقة طبيعية جداً، مع تسليط الضوء على مكامن الجمال في الوجه.



وفي ما يلي، سنرصد لك أبرز خطوط مكياج نوال الزغبي 2019، لتستوحي منها مكياج سهرة رأس السنة.

بشرة بنغمات برونزية

مكياج برونزي

تميل النجمة نول الزغبي كثيراً الى مكياج البشرة البرونزي، وهي في الإجمال تستخدمه في غالبية إطلالاتها، كونه يمنحها بشرة برونزية جذابة جداً. فإذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج بشرة برونزي عصري وملائم لحفلة نهاية العام، استوحيه من النجنة نوال الزغبي، بحيث تختارين كريم الأساس بلون برونزي يتناغم مع لون بشرتك، وتوزعينه بشكل متساو على بشرة الوجه، وذلك لإخفاء الشوائب والعيوب مع الحفاظ على مظهر طبيعي مشرق ومتوهج. بعدها، طبقي الكونسيلر بلون أفتح بدرجة واحدة من كريم الأساس، واحرصي على وضعه بأطراف أصابعك لتمويه الشوائب والعيوب في منطقة العين من دون حصول أي تكتلات تحت العين. بعدها، اغمري عظمتي الخدين بالبلاش البرونزي.

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مكياج عيون ترابي

مكياج ترابي

غالباً ما يرتكز مكياج العيون الذي تعتمده نوال الزغبي، على الألوان الترابية بتدرجاتها كافة، إذ نادراً ما نراها تستخدم المكياجات القوية والألوان النافرة، بل تحرص على مزج الألوان الهادئة بشكل متقن وناعم. وللحصول على مكياج عيون نوال الزغبي لإطلالة راقية خلال حفلة نهاية العام، طبقي ظلال العيون بالألوان الترابية المتدرجة بأسلوب السموكي الناعم، وادمجيها مع لمسة من الظل الأسود، من ثم حددي عينيك بالأيلاينر والكحل الأسود، فذلك يعزز من حجم العين ويظهرها أكثر اتساعاً. كما بإمكانك استخدام الظل الترابي على كامل الجفن العلوي وصولاً الى الحاجبين، مع رسم خط رفيع ناعم تحت الجفن السفلي. من دون أن تنسي تطبيق الماسكرا أو الاستعانة بالرموش الاصطناعية.

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أحمر الشفاه

أحمر الشفاه من اختيار نوال الزغبي

ما تعتمد النجمة نوال الزغبي أحمر الشفاه بالألوان الهادئة جداً، الداكنة والفاتحة، التي تبرز شفتيها بطريقة أنيقة وعصرية، في مقدمها البني الفاتح والبصلي والخوخي والوردي والمشمشي والنيود... أما بالنسبة إليك، فجربي أحمر الشفاه بأحد هذه الألوان بما يتناغم مع مكياج العيون ولون فستانك.

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