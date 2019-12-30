مكياج عيون سموكي من وجي نجمات العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تعتمد الكثير من نجمات العالم على مكياج العيون القوي والسموكي في المناسبات والاحتفالات خاصة منهن صاحبات الشعر الداكن والبشرة الحنطية ، ذلك أن المكياج القوي والسموكي والمستوحى من المكياج العربي والشرقي يوسع العيون ويعزز من جاذبيتها وسحرها.

في ما يلي صور مكياج قوي جمعناها لك لتستوحي منها رسمات عيون عصرية وجريئة تناسب احتفالاتك المتنوعة هذا الموسم.

مكياج عيون قوي وسموكي بأسلوب النجمات العالميات

الكحل البارز والعميق

زندايا

يزين الكحل العيون بأسلوب لافت واستثنائي خاصة مع الحواجب العريضة والبشرة السمراء والشفاه النيود. جربي رسمات عيون جريئة بالكحل الاسود العريض والبارز تماما كالنجمات بيلا حديد وبينيلوبي كروز وسارا سامبايو وزندايا.

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مكياج سموكي قوي

كيم كارداشيان

كوني أكثر جرأة في إطلاق العنان لمخيلتك لبناء اللون الداكن والغامض على الجفون بأسلوب مجنح سموكي كثيف وبألوان داكنة وقاتمة تظهر نظراتك بأسلوب ساحر وجريئ تماما بأسلوب النجمات لايدي غاغا وجسيكا ألبا وأدريانا ليما وكيم كارداشيان وبينيلوبي كروز.

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مكياج سموكي ملون مع الرموش الكثيفة جدا

ديبيكا بادوكون

تالقي بالظلال المشرقة والعميقة على العيون واستخدمي أسلوب المونوكروم في مكياج العيون بتوظيف ألوان موحدة وبارزة كالاخضر والبنفسجي والبرغاندي الدارجة جدا على العيون هذا الموسم أو استخدمي طريقة بناء اللون وامزجي الألوان لعيون سموكي ساحرة ومثيرة تماما بأسلوب النجمات ديبيكا بادوكون وليلي كولينز وسيلينا غومز وإميلي راتاجكوسكي. واعتمدي معها الرموش الكثيفة والطويلة التي تعزز من مظهر العيون المثيرة والنظرات المغرية والآسرة في سهرات شتاء 2020 الدافئة.

شاهدي ألبوم الصور واستوحي منه رسمات عيون سموكي قوية وجريئة تضفي المزيد من الأنوثة والأناقة والسحر على كامل إطلالاتك الجمالية في سهرات احتفالات رأس السنة الجديدة.

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