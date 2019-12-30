ماسك الفحم لمحاربة حب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تعاني الكثير من السيدات من التأثير البطىء لبعض المكونات الطبيعية المعنية بعلاج حب الشباب المزعج، في حين انتهت أخريات تمامًا من تلك الإشكالية عن طريق اعتماد أقراص الفحم المذهلة وهذا الماسك هو خير دليل على ذلك.

كيفية تطبيق ماسك الفحم المعالج لحب الشباب:

تطبيق ماسك الفحم

وضعه مرتين في الإسبوع كفيل بإحداث تغيرات جذرية للبشرة لأن الفحم أساسًا له نتائج إيجابية في السيطرة علي حب الشباب كونه يمكنك من علاج السموم الزائدة في البشرة، بالإضافة إلى إزالة الشوائب وهذه النتائج تسيطر على حب الشباب وتزيل الندبات التي تتركها الحبوب بالتنسيق مع:



طين البنتونيت: الذي يخلص البشرة من الدهون الزائدة، ينظف المسام كما يقضي على البكتيريا التي تسبب حب الشباب.



زيت شجرة الشاي: المتميز بخصائص فعالة مضادة للجراثيم تساعد في إزالة حب الشباب المزعج الذي يظهر على البشرة الدهنية.



العسل: المضاد الحيوي الذي ينظف البشرة بعمق ويقتل البكتيريا من الخارج والداخل.



زيت اللافندر: الذي يساعد على استعادة التوازن في البشرة، ويعمل على إفراز الدهون بشكل معتدل.

تابعي المزيد: ترطيب البشرة الجافة في الشتاء بهذا الزيت

Advertisements

كيفية تحضير ماسك الفحم في المنزل

كيفية تحضير ماسك الفحم



1. امزجي ملعقة طعام من مسحوق الفحم النشط بما يعادل (محتوى قرصين من الفحم) مع أخرى من طين البنتونيت واضيفي لهما ملعقة من العسل.



2. قلّبي المكونات جيدًا واستعيني بملعقتين من الماء حتى يتشكل لديك معجون ناعم.



3. اسكبي قطرتين من زيوت اللافندر وشجرة الشاي على المعجون السابق ثم بأطراف أصابعك وزعي الماسك على بشرة الوجه مع التركيز على أماكن الحبوب.



4. اشطفي البشرة برفق بعد مرور 20 دقيقة وجففيها في النهاية بطريقة التربيت.

تابعي المزيد: ماسكات فعالة لتفتيح البشرة الحساسة في الشتاء