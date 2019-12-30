تسريحة شعر ناعمة لسهرات واحتفالات رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - إذا كنت تحتارين في إطلالتك لسهرات رأس السنة، يمكنك اختيار تسريحات شعر فاخرة وناعمة تعزز من جمال مكياجك وجاذبية كامل إطلالاتك الجمالية . وهذه تكون ورقة اختياراتك لصيحات الموضة الأكثر أنوثة وتجددا وسحرا وجمالا.



واكبي بالصور أجمل تسريحات الشعر الفاخرة والناعمة لعام 2019 والتي يمكنك التألق بها في سهرات رأس السنة بأسلوب ملكي فاخر وناعم.

تسريحة الكعكة المثبتة إلى الخلف

تسريحة الكعكة في عروضDelpozo

تماما كالأميرات، اختاري كعكات الشعر المنخفضة والملتفة بخصلات مترابطة مع الضفائر المتداخلة والمنسقة مع الغرة الجانبية المسحوبة مع الشعر، أو الكعكة الجانبية مع الغرة الطويلة المنسدلة على الجنب بشكل ويفي لافت وساحر كما في عروض دلبوزو Delpozo و Badgley Mischka و Brock Collection ولا تستغني عن الأكسسوار المشرق الذي يضفي لمسة رومانسية فاخرة على تسريحات الشعر في الامسيات والمناسبات.

تابعي المزيد: تنعيم الشعر وتطويله بوصفات سهلة

تسريحات ويفي

تسريحة الويفي في عروض Giambattista Valli

تعد من أبرز تسريحات الشعر المواكبة لصيحات الموضة والجمال لهذا الموسم والتي تعتمد على تسريحات ناعمة وعفوية بخصلات ويفي متموجة بنعومة فائقة وتفيض باللمعان والقوة لتنسدل على الأكتاف بشكل لافت مع الفرق الوسطي أو الجانبي كما في عروض Julien Macdonald وZimmermann ويمكنك تنميقها بلمسة إكسسوار من الخرز أو اللؤلؤ تماما كما في عروض دولتشي أند غابانا وسيمون روشا وبالمين. أو انثريعليها الجليتر الملون تماما كما في عروض Giambattista Valli

Advertisements

تابعي المزيد: 6 أمور ينبغي مراعاتها أثناء العناية بالشعر الدهني

اكسسوارات الشعر

اكسسوارات الشعر

ستبرز إكسسوارات الشعر اللافتة والمزينة بالخرز واللؤلؤ والجواهر الفاخرة تسريحات شعرك المنسدلة والمرفوعة والمثبتة إلى الخلف باناقة لافتة ومميزة. جربي تثبيتها على التاج بشكل هندسي كما في عروض Area على شكل سلاسل مزينة بالكريستال الملون والبراق او اختاري اكسسوارا اللؤلؤ كمافي عروض Simone Rocha وأيضا المشابك البراقة المرصعة بالكريستال لرفعات البونتايل الأنيقة والعصرية كما في عروض Byblos وأيضا المشدات الجانبية والأطواق الفاخرة من الكريستال كما في عروض Dolce & Gabbana.

وتأكدي أن للفيونات الحريرية السوداء الكلاسيكية والملونة تأثير ساحر على تسريحات الشعر البسيطة والناعمة، فلا تترددي في تزين شدات نصف رفعة الشعر والضفائر بها تماما كما شاهدناها في العديد من العروض ومنها Emilia Wickstead و John Galliano لمنح التسريحات المثبتة والمشدود لمسة فاخرة واستثنائية تناسب احتفالات رأس السنة.

تابعي المزيد: ألوان الهاي لايت التي تناسب الشعر البني

تسريحات مثبتة إلى الخلف

تسريحات مثبتة من الخلف

جربي الضفائر العفوية البسيطة المنخفضة كما في عروض Temperley London وثبتي الأطواق البارزة والبراقة حول تاج الرأس لمنح التسريحة لمسة فاخرة تليق بالمناسبات والسهرات أو اسحبي شعرك إلى الخلف على شكل بونيتايل مبلل ومشدود باحكام عند أسفل الرقبة كما في عروض Roberto Cavalli او اسحبي الشعر إلى الخلف ولفي الخصلات الأمامية بشكل كيرلي بأسلوب عارضات Fashion East الكلاسيكي.



واكبي اختياراتنا لأجمل تسريحات الشعر الناعمة والفاخرة المستوحاة من أحدث صيحات الشعر والتي تبدو الأنسب لاحتفالات رأس السنة لإطلالات جمالية استثنائية ولافتة.