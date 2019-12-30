حقائب عصرية تزين إطلالات عام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - عام جديد يهلّ باتجاهاته وصيحاته التي تعبّر عنه، إذا خصصنا الحديث عن الحقائب، فإنّ تشكيلة عام 2020 لا تخيّب الآمال، بينما تعدكِ باطلالة أكثر عصرية من العام الماضي.



تنوعت الحقائب التي قُدّمت على ممشى العروض هذا العام بين العصري والشيك، لتجد كل امرأة ما يناسبها ويحقق لها الرفاهية. كان الأبرز على ممشى العروض لهذا العام، هي حقائب اليد متعددة الأغراض المزودة باستخدامات عملية كبيرة الحجم، لكن أيضًا نافستها الحقائب الأنيقة التي تقدم تفاصيل مترفة.



في ما يلي مجموعة من الحقائب المتوقع رواجها في عام 2020:



1-الحقائب الضخمة

الحقائب الضخمة



إذا كنتِ تبحثين عن الحقيبة الأبرز في عام 2020، فإنها ستكون بلا منافس الحقائب الضخمة المبالغ في حجمها، شاهدنا مثلًا حقائب عصرية بألوان نابضة بالحياة على ممشى عروض بوتيغا فينيتا BOTTEGA VENETA.

اِقتني حقيبة ضخمة قبل العام الجديد ونسقيها مع اطلالات عصرية، لأنها خيار عملي للنهار، لكنها قد لا تناسب الأمسيات المسائية.

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2- الحقائب المزودة بإبزيم

الحقائب المزودة بإبزيم



من ضمن الصيحات التي برزت على ممشى عروض أزياء 2020، كانت الحقائب المزودة بحزام ملفوف بإبزيم معدني ضخم وواضح.

قدم من مايكل كورس و بروينزا شولر تشكيلة رائعة من الحقائب المزودة بحزام وإبزيم معدني بتصميم مميز.

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3- حقائب تُغلق بشريط

حقائب تُغلق بشريط



أيضًا شاهدنا نمطًا عصريًّا لقفل الحقائب، وهو تزويد الحقيبة بشريط أو رباط بدلًا من السحّاب التقليدي. ظهر هذا النمط على شكل حقائب صغيرة، أو مع تصميم حقيبة الدلو الرائجة من العام الماضي، كذلك زيُنت بعض التصميمات التي تُحمل على الظهر.

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4- الحقائب المستوحاة من الطبيعة

الحقائب المستوحاة من الطبيعة



إذا كانت حقائب القش رائجة العام الماضي، فإننا بصدد مزيد من الخامات الطبيعية لتزيين حقائب 2020، مثل الحقائب المصممة من الخيوط أو تلك المزينة بالأخشاب. هذا النمط من الحقائب ينتمي إلى الستايل البوهيمي الذي لا يختفي من الموضة لأعوام عدة متتالية.

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