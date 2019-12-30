إطلالات شتوية من وحي المدونة المصرية سحر فؤاد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - سحر فؤاد من مدونات الموضة اللاتي يتمتعن بروح حيوية ومرحة، خاصًة أنها تشارك الكثير من تفاصيل حياتها عبر موقع تبادل الصور انستقرام، وهو ما يجعل المتابعات يشعرن أنها قريبة منهن.

ولهذا تستلهم الكثير من الصبايا اطلالات أنيقة من المدونة المصرية سحر فؤاد والتي اخترنا لكِ منها أبرزها لـ شتاء 2020.

البلوزة الجينز مع حزام الخصر الشفاف

البلوزة الجينز مع حزام الخصر الشفاف





من الاطلالات المميزة التي اعتمدتها سحر فؤاد هي اختيار البلوزة الجينز الكاجوال، ونسقتها مع حزام خصر شفاف يبرز رشاقتها، واعتمدت البنطلون الشارلستون الواسع مع السنيكرز.

وقد لفتنا اختيارها للشنطة الميني الكلاسيكية السوداء لتضيف لمسة مترفة للوك الكاجوال.

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البدلة الروز الأنثوية مع بلوفر الصوفية

البدلة الروز الأنثوية مع بلوفر الصوفية



اعتمدت سحر فؤاد على البلوفر الصوف ذو الرقبة العالية مع البدلة الروز، لاطلالة شبابية وأنثوية، مناسبة أكثر لأجواء النهار، كذلك نسقت معها حجاب مُلون، وشنطة الخصر باللون البرتقالي، وهو أحد الدرجات المناسبة للبدلة الروز.



البلوفر الأصفر مع الجينز

البلوفر الأصفر مع الجينز





أما البلوفر الملون بلمسات شبابية فيمكنكش اعتماده مع الجينز الفاتح باطلالات النهار، وتزيني اللوك على طريقة سحر فؤاد باختيار البوت الأبيض، لاطلالة تزيدكِ طولا ورشاقة، بالإضافة إلة أنه مناسب للصبايا المراهقات.

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البناطيل عالية الخصر من سحر فؤاد

البناطيل عالية الخصر من سحر فؤاد





تركز سحر فؤاد على البناطيل عالية الخصر بشكل عام، وهو من التصاميم المناسبة بشكل خاص لقصيرات القامة، وتنسقه مع البلوفر القصير، والسنيكرز ليمنحها ستايل أصغر سنًا، مع حقائب اليد العملية او شنطة الظهر أو الخصر الميني.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من اطلالات سحر فؤاد لشتاء 2020.

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