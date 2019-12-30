الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبياجيه تعلنان عن شراكة حصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع بياجيه، رائدة صناعة الساعات والمجوهرات السويسرية الفاخرة، للتعاون خلال الموسم الثاني لـ "شتاء طنطورة."

تم توقيع الاتفاقية في باريس بعد يوم واحد من الافتتاح الرسمي لمعرض "العلا، واحة العجائب في الجزيرة العربية" العالمي الأول في معهد العالم العربي، الذي سيعرض التراث الطبيعي والثقافي لمحافظة العلا حتى شهر يناير 2020.

وقع اتفاقية الشراكة عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشابي نوري، المدير التنفيذي لدار بياجيه في أحد متاجر بياجيه الرئيسية في العاصمة الفرنسية. وتمثل هذه الاتفاقية بداية لشراكة طويلة الأجل تلتزم بتطوير مجتمع العلا ومواصلة بناء إرث بياجيه في المملكة العربية السعودية.

شراكة بين لهيئة الملكية لمحافظة العلا وبياجيه



ومن بين المبادرات التي تتضمنها اتفاقية الشراكة، إقامة مزاد خاص للساعات والمجوهرات من قبل بياجيه، حيث ستستخدم العائدات الناتجة عن المزاد لتمويل برامج الابتعاث الأكاديمية للطلاب والطالبات في العلا لتعزيز فرصهم المهنية.

وتعليقًا على الشراكة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني: "تمثل الاتفاقية مع بياجيه مثال آخر على الحرص والحماسة اللتين تظهرهما العلامات التجارية العالمية الفاخرة للشراكة مع ما تقدمه محافظة العلا. كما أن بياجيه لديها نفس القيم التي تتمتع بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهي شريك مذهل لموسم "شتاء طنطورة"، الذي يستقطب جمهورًا عالميًا رفيع الثقافة والذوق." وأضاف المدني:"نحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع بياجيه في المستقبل، لترسيخ علاقتنا الوثيقة مع رائدة صناعة الساعات والمجوهرات السويسرية العريقة".

تابعي المزيد: بياجيه تفتتح صالوناً جديداً في الغاليريا في جزيرة المارية في أبوظبي

Advertisements



من جانبها، قالت شابي نوري، المدير التنفيذي لدار بياجيه: "نحن فخورون للغاية بهذه الشراكة التي سنبنيها على مدى السنوات القادمة. فللثقافة والفن دورًا جوهريًا في بناء الجسور بين الشعوب والدول، ويعكس تطوير العلا وموسم "شتاء طنطورة" هذه الرؤية والنهج. ونحن في بياجيه، نشارك قيمًا مماثلة وروحًا تسعى للجمع بين الناس والفن والثقافة معًا، مع البناء على تراثنا القوي وبراعتنا الحرفية." وتابعت نوري بالقول "من خلال شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، نواصل تاريخ بياجيه وتراثه في المملكة. فقد رحبت المملكة العربية السعودية بدار بياجيه خلال الستينيات من القرن الماضي باعتبارها من أوائل الشركات المصنعة للساعات والمجوهرات التي أثبتت براعتها وجدارتها عبر إبداعاتها الجريئة وغير التقليدية. وكذلك يعكس موسم شتاء طنطورة الاحتفاء بـ "الجانب المشرق من الحياة"، المتمثل بفن العيش الاستثنائي الرائع ومشاركة اللحظات الممتعة المليئة بالبهجة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من فلسفة بياجيه ".

كانت دار بياجيه من أولى شركات الساعات والمجوهرات حضورًا في المملكة العربية السعودية. وكان السيد بياجيه زائرًا منتظمًا للمملكة منذ الستينيات، حيث صنع قطعًا فريدة من المجوهرات التي أصبحت أيقونية. وتُعتبر فلسفة بياجيه التي ترتكز إلى "الجانب المشرق من الحياة" بمثابة سلوكًا ونمطًا للحياة على حد سواء، لتشييد جسور التفاهم والتآخي بين الناس ببهجة وتنوع.

وتتمتع ابتكارات بياجيه بكون كل قطعة منها هي من صنع فنان مبدع، حيث يتم تصميم وصنع كل ساعة وقطعة من المجوهرات كعمل فني فريد. وقد أصبحت العلا مكانًا للاحتفاء بالفنون والثقافة والتراث والتاريخ، ستحتفي بياجيه بالتزامها بنقل التراث المشترك.

وتشكل هذه الشراكة الجديدة جزًءً من المخطط الاستراتيجي الشامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا، لضمان أن العلا ترحب بالسياحة والفرص، وتجتذب المزيد من الشركاء والمطورين والمستثمرين للانضمام إلى الهيئة في مسيرتها نحو التحول لبناء وجهة مزدهرة طويلة الأمد للزوار من جميع أنحاء العالم.

تابعي المزيد: بياجيه تكشف عن ابداعات جديدة من Possession