رسميا.. واتساب يطرح خاصية طال انتظارها

أعلنت شركة واتساب، بصفة رسمية أن تطبيقها للتراسل الفوري بات يوفر خاصية "الوضع الليلي".

وقبل أشهر قليلة، رصدت مدونة "wabetainfo" المتخصصة في أخبار التطبيقات أن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التواصل الشهير شرعت في طرح ميزة " الوضع الليلي" أو ما يعرف بـ"Dark mode" بصورة تجريبية.

وقال موقع "ذا فيرج" إن الميزة الجديدة تحمي البصر من أشعة الهاتف الذكي، خلال الفترة الليلية، لاسيما إذا كان المستخدم يمضي وقتا طويلا في استخدام التطبيق وسط غرفة مظلمة.

وأضاف "كما أنها توفر بشكل ملحوظ من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف".

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وتقوم الخاصية على تقليص معدل الضوء الصادر عن واجهة التطبيق، إلى جانب تغيير لون خلفيته إلى الأسود (على أجهزة أبل) أو الرمادي الغامق (على أجهزة أندرويد).

وسيحصل مستخدمو أجهزة أبل على الوضع الليلي عند استعمال نظام التشغيل iOS 13 فقط، بينما يحصل مستعملو أندرويد على الميزة في حال استخدام أندرويد 10 وتعيين المظهر الداكن للنظام.

هذا ويمكن لمستخدمي أندرويد 9 والإصدارات السابقة من نظام التشغيل تفعيل الوضع في واتساب يدويا من خلال إعدادات التطبيق.

وأوضح المصدر أنه يكفي القيام بتحديث التطبيق عبر "بلاي ستور" أو "أبل ستور" للحصول على الميزة الجديدة.