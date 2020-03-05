وزير اميركي يتحدث عن اغتيال سليماني ويؤكد: هذا ما كان يخطط له بالعراق

أيد مسؤولون عسكريون من بينهم وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قرار الضربة العسكرية التي استهدفت قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في 3 كانون الثاني الماضي، خلال جلسة للكونغرس.

ووصف إسبر أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعملية اغتيال سليماني، بأنها "الاستجابة الصحيحة"، وذلك ضمن أسئلة جلسة جمعته بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي.

وأوضح إسبر أن "سليماني كان لديه خطط إضافية لقتل أميركيين، وخطط لتنفيذ انقلاب في العراق"، وفقا لتصريحاته التي نقلتها صحيفة واشنطن تايمز الأميركية.

وأضاف إسبر "أعتقد أنه من الواضح أن إخلاء ساحة المعركة منه قد أعاق الحرس الثوري والحكومة الإيرانية، فيما يتعلق بنشر نشاطهما الخبيث في جميع أنحاء المنطقة".

Advertisements

وتابع وزير الدفاع "بهذه العملية، استعدنا الردع إلى حد ما، لا زلت أعتقد أنها كانت استجابة صحيحة وجهها القائد الأعلى للقوات المسلحة".

يذكر أن كل من مجلسي النواب والشيوخ قد مررا قانونا يهدف إلى تقييد قدرات ترامب في إجراء أعمال عسكرية ضد إيران بعد الضربة الأميركية التي اغتالت سليماني.

واغتيل سليماني في الثالث من كانون الثاني الماضي بضربة لطائرة أميركية بدون طيار استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي وصله قادما من سوريا، حيث اغتيل معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي التشريفات وضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران على اغتيال سليماني عبر إطلاق صواريخ باليستية استهدفت قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أميركيين، وتسببت تلك الضربات في إصابة عشرات الجنود الأميركيين بآثار ارتجاجات في المخ.