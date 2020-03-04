فؤاد حسين: علاوي طلب منا التواصل مع العامري والكريماوي

وقال حسين في حديثه خلال برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "جزءً من مشكلة علاوي كانت بعض التصريحات التي ادت لردود فعل خاصة بين القوى الشيعية والسنية والكردية".

وأضاف أن "أي رئيس وزراء يأتي يجب ان تكون له قوة فعالة في البرلمان وكتلة قوية لكي تسانده"، مؤكداً ان "اي رئيس وزراء مقبل سيسقط اذا لم يكن له سند في البرلمان".



وأوضح أن "محمد توفيق علاوي طلب منا التواصل مع هادي العامري ووليد الكريماوي بشأن تشكيل الحكومة".