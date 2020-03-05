شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة مختلفة تمامًا على «واتس آب».. رسميًا إطلاق خاصية جديدة طال انتظارها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على خطى الماسنجر، حصل واتس آب رسمياً على تحديث «الوضع الليلي»، بعد طول انتظار من المستخدمين؛ حيث يمنح التحديث الجديد تجربة مختلفة تمامًا على مستوى شكل التطبيق.

خاصية الوضع الليلي تعمل على تقليص معدل الضوء الصادر عن واجهة التطبيق، إلى جانب تغيير لون خلفيته إلى الأسود (على أجهزة أبل) أو الرمادي الغامق (على أجهزة أندرويد).

خاصية الوضع الليلي على تطبيق واتس آب

وأعلنت شركة واتساب، أمس الأربعاء، بصفة رسمية أن تطبيقها للتراسل الفوري بات يوفر خاصية «الوضع الليلي».

Advertisements

وقبل أشهر قليلة، رصدت مدونة «wabetainfo» المتخصصة في أخبار التطبيقات أن شركة فيسبوك المالكة تطبيق التواصل الشهير شرعت في طرح ميزة «الوضع الليلي» أو ما يعرف بـ«Dark mode» بصورة تجريبية.

برنامج واتس آب - صورة أرشيفية

وقال موقع «ذا فيرج» إن الميزة الجديدة تحمي البصر من أشعة الهاتف الذكي خلال الفترة الليلية، ولاسيما إذا كان المستخدم يمضي وقتا طويلا في استخدام التطبيق وسط غرفة مظلمة. وأضاف: «كما أنها توفر بشكل ملحوظ من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف».

وسيحصل مستخدمو أجهزة أبل على الوضع الليلي عند استعمال نظام التشغيل iOS 13 فقط، بينما يحصل مستعملو أندرويد على الميزة في حال استخدام أندرويد 10 وتعيين المظهر الداكن للنظام.

هذا ويمكن لمستخدمي أندرويد 9 والإصدارات السابقة من نظام التشغيل تفعيل الوضع في واتساب يدويا من خلال إعدادات التطبيق.

وأوضح المصدر، بحسب تقرير نشرته شبكة «سكاى نيوز»، أنه يكفي القيام بتحديث التطبيق عبر «بلاي ستور» أو «أبل ستور» للحصول على الميزة الجديدة.