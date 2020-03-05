شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية من كورونا.. طريقة صنع معقم اليدين فى المنزل "لو غالى فى الصيدلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معقم اليدين من الأشياء الأساسية التي تساعدك في الوقاية من الفيروسات والجراثيم، ومع انتشار فيروس كورونا تزداد الحاجة إلى استخدام مطهر اليدين، لتعقيم يديك في أي وقت، خاصة إذا كنت في مكان لا يتوافر لديك الماء والصابون، ويمكنك عمل مطهر لليدين في المنزل ويكون فعالاً بنفس القدر مقارنة بما تشتريه من الصيدلية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

النوع الصحيح من المطهر لاستخدامه لقتل الفيروس

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، ، يجب علينا استخدام معقم يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول حتى يكون فعالاً في القضاء على الفيروسات.

مكونات مطهر اليدين

- 2/3 كوب من كحول الأيزوبروبيل بنسبة 91 ٪ .

- 1/3 كوب من جل الصبار (إذا كنت ترغب في زيادة محتوى الكحول في المطهر، يمكنك تقليل جل الصبار إلى 1/4 كوب).

- اختار زيت من الزيوت الطبيعية.

- وعاء خلط متوسط ​​الحجم.

- حاوية فارغة لتخزين المطهر.



معقم-اليدين

كيفية صنع المطهر في المنزل

-أخذ وعاء الخلط وإضافة كحول الآيزوبروبيل وجل الصبار أو الألوفيرا بكميات معينة.. اخلطيها حتى تمتزج جيدًا.

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-أضف 8 قطرات من الزيت العطري إلى الخليط لجعله ذى رائحة لطيفة.

- صب هذا المطهر محلي الصنع في حاوية فارغة وإغلاقه بشكل صحيح.

-غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل هو أفضل طريقة لحماية نفسك، وكذلك استخدام المطهر هو بالتأكيد الخيار الأفضل.

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

-استخدم الكمية المناسبة من مطهر اليدين وفقا لحجم يديك.

-تأكد من تغطية المطهر ليديك بالكامل، بما فى ذلك بين الأصابع، داخل الأظافر.

-تأكد من فرك يديك لمدة 30 ثانية على الأقل.

-لا تلمس أى شيء حتى تجف يديك من المطهر.