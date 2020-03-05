أغذية صحية تحتوي على نفس السعرات الحرارية للوجبات السريعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتقد كثيرون أن الوجبات السريعة هي التي تحتوي على أعلى سعرات حرارية بين الأطعمة، إلا أن هنالك بعض الأطعمة الصحية تحتوي على نفس السعرات التي تتوفر في الأولى.

هنا نستعرض بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.

سلطة الفطر

تختلف طرق تحضير سلطة الفطر، إلا أن تلك التي تحتوي على فطر مقلي، وصلصة كريمية، تكون السعرات الحرارية فيها ما بين 500 إلى 600 سعرة، أي أكثر من وجبة بيج ماك التي تحتوي على 522 سعرة حرارية.

الطحينة

يعتقد الكثيرون أن تغميس الخضار بالطحنية، لن يكسبه الكثير من السعرات الحرارية، لكن المفاجأة أن كل ملعقة طحنية تحتوي على 89 سعرة حرارية، أي 5 ملاعق منها تعطي نفس السعرات التي تحتويها ساندويش كوارتر باوندر بالجبنة.

الكينوا

تعتبر من الأغذية الغنية بالبروتين، إلا أن الكوب الواحد المطبوخ منها يحتوي على 222 سعرة حرارية، أي نفس السعرات الحرارية لفطيرة التفاح.

مكسرات المكاديميا

تحتوي أوقية مكسرات المكاديمية الجافة على 204 سعرات حرارية، و 88% منها تأتي من الدهون.

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الزبيب

يعتبر من الأغذية الصحية المفيدة، والذي يتناوله الجميع دون التفكير بعدد سعراته الحرارية، إلا أن صندوقا صغيرا بحجم 1.5 أونصة يحتوي على حوالي 145 سعرة حرارية، أي ما يعادل كوبين كاملين من العنب والأطعمة المجففة.

السوشي

يعتقد البعض أن الأطعمة النيئة لا تُكسب السعرات الحرارية، إلا أن الحقيقة هي أن قطعة واحدة من سوشي سمك السلمون تمنحك 59 سعرة حرارية، وقطعة واحدة من سوشي كاليفورنيا يكسبنا 55 سعرة حرارية.

بذور الشيا

تعتبر مليئة بالعناصر المغذية، إلا أن ملعقة واحدة منها تحتوي على 70 سعرة حرارية، فإذا قمتِ بإضافة ملعقة واحدة منها لن يؤثر عليكِ كثيرا، لكن 4 معالق منها خلال اليوم تكسبك 280 سعرة حرارية.

التوفو

تحتوي التوفو الجاهزة والموجودة في السوبر ماركت على 150 سعرة حرارية، بينما تحتوي التوف العادية على 50 سعرة حرارية.