صحة ورشاقة

كاليفورنيا الأمريكية تعلن الطوارئ خشية كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 5 مارس 2020

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء، حالة الطوارئ في عموم الولاية خشية تفشي فيروس كورونا الجديد.

 

وأفادت السلطات في الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي، بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد فيها إلى 53 حالة.

 

وتعد كاليفورنيا أكثر الولايات المتحدة سكانا وثالثها مساحة، وهي أيضا الكيان النطاقي الثاني من حيث عدد السكان في الأمريكتين، إذ لا تتجاوزها إلا ساو باولو في البرازيل بأمريكا اللاتينية.

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والإثنين، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الإثنين، إلى 6 حالات سجلت كلها في ولاية واشنطن.

 

وسجلت 5 من الوفيات في مقاطعة كينج الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولاية، التي تضم مدينة سياتل البالغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، في حين سجلت حالة الوفاة السادسة في مقاطعة سنوهوميش.

 

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قد أعلن أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد قد تكون جاهزة بحلول الصيف.

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