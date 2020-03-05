شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب الغرغرينا وأنواعها المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تغيير لون الجلد للون الأزرق مع الألم والتورم الشديد"، جميعها من علامات الإصابة بالغرغرينا، وهى عبارة عن موت أنسجة الجسم وذلك نتيجة نقص شديد في تدفق الدم أو الإصابة بالعدوى البكتيرية، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أسباب مختلفة تزيد من خطر الإصابة بالغرغرينا وهى: أسباب الغرغرينا أسباب الغرغرينا

1: قد تكون الغرغرينا ناتجة عن الإصابة بالعدوى البكتيريا مما يسبب موت الانسجة والاصابة بالغرغرينا.

2:التعرض لصدمات شديدة تسبب الجروح التي تزيد من خطر الإصابة بالغرغرينا.

3:نقص امداد الدم مما يؤثر على الانسجة ويؤدى للتلف الشديد بها.

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وهناك نوعان رئيسيان من الغرغرينا وهما

1:الغرغرينا الجافةوهى الأكثر شيوعا عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية والسكري وأمراض المناعة الذاتية، وفى الغالب تؤثر على اليدين والقدمين ، مما يسبب تغيير في لون الجلد من البنى لـ الأزرق الأرجواني والأسود. 2: الغرغرينا الرطبةوذلك اذا كانت العدوى بكتيرية في الأنسجة المصابة مما تسبب تورم وبثور والمظهر الرطب وهى من أبرز أعراضها، كما يسبب قتل الأنسجة، ولها أنواع مختلفة وهى: أنواع الغرغرينا الرطبة الغرغرينا الداخلية، وهى التي تؤثر على الأعضاء الداخلية وفى الغالب تصيب الاعضاء الداخلية ومنها "الأمعاء والقولون والزائدة الدودية"،

الغرغرينا الغازية، وهى من الأنواع النادرة والخطيرة ويحدث ذلك عندما تصاب بالعدوى داخل الجسم مثل العضلات أو الأعضاء، مما يترك أثر على البشرة ويسبب شحوب شديد بها.

الغرغرينا فورنييه: وهي من الحالات النادرة أيضا، ناتجة عن إصابة في المنطقة التناسلية،وتصيب الرجال أكثر من النساءوهي حالة تسمى تعفن الدم.

الغرغرينا التأزرية، وهو من الأنواع التي تسبب ألم شديد في الجلد ويستمر من أسبوع الى أسبوعين بعد التعرض لعمليات جراحية أو صدمات .