شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الجلوس لفترات طويلة عديدة منها الإصابة بالسرطان والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتعرض للجلوس لفترات زمنية طويلة سواء في العمل أو في المنزل؟..إذاً أنت بحاجة إلى التعرف على الأضرار الصحية الناتجة عن الجلوس لفترة طويلة دون تحريك عضلات الجسم، وذلك وفقا لموقع " everydayhealth".

أكد التقرير أن هناك العديد من الأضرار الصحية الناتجة عن الجلوس لفترة زمنية طويلة، ومنها:

-أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن الجلوس لفترات زمنية طويلة يزيد من فرص تعرضك للإصابة بالأزمة القلبية، وذلك نتيجة لعدم تحريك الجسم، وهذا الأمر يتسبب في قلة تدفق الدم داخله، وزيادة نسبة الدهون في الجسم مما يتسبب في تعرض الجسم عرضة للإصابة بالأزمة القلبية.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن كثرة الجلوس يعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر، وذلك بسبب تقليل إفراز هرمون الأنسولين في الجسم وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة.

-تقل نسبة مضادات الأكسدة في الجسم إلي زيادة فرص الإصابة بمرض السرطان، لأن الجسم غير قادر علي مكافحة الجزيئات الحرة، ويزيد فرص نمو الخلايا الغير صحية، وهنا يزداد فرص الإصابة بالسرطان.

-هل تعلم أن كثرة الجلوس يتسبب في التعرض للإصابة باضطرابات هضمية، نعم هذا الأمر يتسبب في حدوث تباطيء في حركة الجهاز الهضمي، ويزداد فرص الإصابة بالإمساك والغازات، والشعور بألم شديد في المعدة.

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-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن كثرة الجلوي تتسبب في عدم قدرة المخ علي التركيز والنشاط والحيوية، وذلك نتيجة لعدم وصول كميات كافية من الدم والأوكسيجين للمخ.

-عدم الجلوس بالوضعية الصحيحة تزيد من فرص إصابتك بمشاكل في الظهر والرقبة، وألم حاد بها، وقد تعني هذه الألم بوجود مشكلة كبيرة كالانزلاق الغضروفي.

-كثرة الجلوس تعد من العادات الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة بالجلطات، وذلك نتيجة لعدم قدرة الجسم علي تدفق الدم في جميع الشرايين والأوردة، وهنا يزداد فرص تجلط الدم.

-من ضمن الأضرار الناتجة عن كثرة الجلوس هو ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وذلك نتيجة لعدم الحركة وتراكم الدهون في الجسم.

-بكل تأكيد أنت تعلم أن عدم الحركة أو قلتها من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالسمنة، نتيجة لعدم تحريك العضلات ولا العظام بالشكل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم لحرق الدهون.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن هناك علاقة قوية بين قلة الحركة وزيادة فرص الإصابة بالاكتئاب والحالة المزاجية الغير جيدة، ولذا عليك التخلص من هذا الأمر عن طريق التمتع بالحياة وزيادة الحركة.