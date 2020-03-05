شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الم الدورة الشهرية نفسية وعضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الشهرية أو فترة الحيض، تعد من أصعب الفترات التي تمر بها النساء كل شهر، فهي نزف دموي يستمر لعدة أيام، وبعد هذه الأيام تصبح المرأة جاهزة للتلقيح بسبب خروج بويضة شهريا تكون جاهزة للتلقيح، ونجد أن بعض النساء والفتيات يتعرضن للشعور بألم شديد خلال هذه الفترة الحرجة، وللتعرف أكثر على أسباب ألم الدورة الشهرية تابعى الأسطر القادمة التي أوضحها تقرير منشور عبر موقع " everydayhealth.".

في البداية يجب علي النساء أن تتعرف على الدورة الشهرية، فعند سن البلوغ أي مجيئها تكون هذه الأنثى جاهزة للحمل، وفي حالة عدم حدوث تلقيح للبويضة تنزل الدورة الشهرية، فيقوم الجسم بالتخلص من البويضة ويحدث النزيف الخاص بالدورة الشهرية.

وخلال هذه الفترة تتعرض الفتاة أو النساء إلى الإصابة والشعور بألم شديد والتعرض لتشنجات شديدة في الرحم، وهذا الأمر يتسبب في عدم قدرتهن علي ممارسة حياتهن بشكل طبيعي، بسبب قوة الألم، وهذا الأمر يعد طبيعيا، ولكن في حالة التعرض للألم بشكل مستمر وقبل وأثناء وبعد الدورة فهنا يطلق علية عسر الدورة الشهرية.

وقدم التقرير، أعراض عسر الطمث أي عسر الدورة الشهرية، ومنها:

-ألم شديد أسفل الظهر، ويصاحبه ألم أيضا في الساقين.

-نجد أن النساء يتعرض للرغبة في الغثيان.

-الإسهال يعد من أعرض عسر الطمث.

-الإصابة بالصداع.

-الدوخة.

-الهبوط والتعب والضعف.

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة والشعور بآلام الدورة الشهرية، ومنها:

-في بداية البلوغ يعد هذا الأمر طبيعي.

-التاريخ الوراثي لوجود ألم شديد أثناء الدورة الشهرية له دور كبير في إصابتك بهذا الأمر.

-التدخين له دور أساسي في الإصابة بالإصابة بألم الدورة الشهرية.

-عدم انتظام الدورة الشهرية يتسبب في الشعور بالألم.

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-السمنة لها دور كبير في زيادة فرص الإصابة بألم الدورة الشهرية.

-التعرض للتوتر والقلق تعد من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بألم خلال الدورة الشهرية.

-الإصابة باضطرابات هرمونية تزيد من فرص التعرض لألم الدور الشهرية.

-الإصابة بالتهاب في بطانة الرحم يتسبب في الإصابة بالألم الشديد أثناء الدورة الشهرية.

-وجود أورام ليفية في الرحم، تكون من ضمن الأسباب.

-الإصابة بالتهاب في الحوض يزيد من فرص التعرض لهذه المشكلة.

-الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض.

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من العلاجات التي تساعد في التخلص من ألم الدورة الشهرية، ومنها:

-يمكنك استخدام قربة الماء الساخن ووضعها علي البطن.

-أخذ المسكنات للتخلص من الألم.

-عليك لاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب والكالسيوم والأوميجا3 خلال هذه الفترة فهي تساعد في تقليل الشعور بالألم.

-ابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، والكافيين لأنها تزيد من شعورك بالألم.

-الإكثار من تناول المشروبات الدافئة كالينسون، والنعناع.