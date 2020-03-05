شكرا لقرائتكم خبر عن مرض البهاق وكل ما تريد معرفته عن أعراضه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض البهاق من الأمراض الشائعة التي تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، حيث قد يتحول جزء من الجلد تحت الشعر إلى اللون الأبيض، ويفقد بعض الناس لون الجلد داخل أفواههم، حتى العين يمكن أن تفقد بعض لونها، وفى هذا التقرير نتعرف على مرض البهاق وأعراضه وعلاجه، وفقاً لما ذكره موقع "الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية".



مرض البهاق

مرض البهاق

مرض البهاق يمكن أن يغير حياة المصابين به، حيث إن بعض الناس قد يعانون من قلة الثقة بالنفس، وبالتالي يمكن أن يصابوا بالاكتئاب الشديد، ولأن معظم الناس يعانون من البهاق مدى الحياة، لذلك من المهم تطوير استراتيجية للمواجهة تتمثل في التواصل مع الآخرين الذين يعانون من البهاق.

اعراض مرض البهاق

اعراض مرض البهاق عديدة، حيث يمكن أن يسبب الأعراض التالية:

- فقدان لون البشرة في أي مكان بالجسم.

-البهاق يسبب فقدان لون بشرتك الطبيعي، قد يطلق على هذه الحالة "فقدان الصباغ" أو "إزالة الصباغ"، يمكننا أن نفقد الصبغة في أي مكان على أجسادنا، بما في ذلك:

-البشرة.

-الشعر (فروة الرأس ، الحاجب ، الرموش ، اللحية).

-العيون.

-الفم (من الداخل).

-الأعضاء التناسلية.

معظم الناس الذين يصابون بالبهاق يفقدون لون بشرتهم، يمكن أن يتأثر الجلد المصاب أو يتحول إلى اللون الأبيض تمامًا، كثير من الناس ليس لديهم أي علامات أو أعراض أخرى، إنهم يشعرون بصحة جيدة تماما.

-يقول بعض الأشخاص أن الجلد المصاب بحكة البهاق يسبب له الألم.

-يمكن أن يسبب الإصابة بالبهاق أعراضًا أخرى، مثل قلة الثقة بالنفس والاكتئاب الذي يصعب التغلب عليه، يمكن أن يحدث هذا بغض النظر عن مقدار فقدان اللون أو نوع البهاق.

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مرض البهاق

اسباب مرض البهاق

مرض البهاق يحدث بالتساوي عند الأشخاص من جميع ألوان البشرة والأعراق، حوالي نصف الأشخاص الذين يصابون بالبهاق من الذكور ونصفهم من الإناث.

يزيد خطر الإصابة بالبهاق إذا كان لدى الشخص:

-الوراثة.

-مرض نقص المناعة الذاتية، وخاصة مرض هاشيموتو (مرض الغدة الدرقية) أو داء الثعلبة (يسبب تساقط الشعر).

ويتطور البهاق عندما تموت خلايا تسمى الخلايا الصباغية، هذه الخلايا تعطي بشرتنا وشعرنا لونها ولا يفهم العلماء تمامًا سبب موت هذه الخلايا.

تشير الدراسات إلى أن النوع الآخر من البهاق، البهاق القطاعي، له سبب مختلف. يبدو أن هذا النوع يتطور عندما ينفجر شيء ما في الجهاز العصبي للجسم.



مرض البهاق

علاج البهاق

علاج مرض البهاق يستخدم لاستعادة لون البشرة المفقود ولا يوجد علاج طبي لمرض البهاق، يمكن للعديد من الأدوية الموضعية المختلفة (المطبقة على الجلد) إضافة لون لبشرتك.

الدواء الأكثر شيوعًا هو الكورتيكوستيرويدات القوية أو القوية للغاية التي تطبقها على بشرتك، قد يتم دمج الكورتيكوستيرويد الذي تستخدمه على بشرتك مع دواء آخر لتحسين النتائج ويعمل هذا الخيار بشكل أفضل عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

العلاج بالضوء

يستخدم الضوء لاستعادة اللون المفقود على الجلد، قد يجلس المريض في صندوق الضوء أو يتلقى علاجات ليزر.

-يعمل بشكل أفضل على الوجه ؛ الأقل فعالية على اليدين والقدمين.