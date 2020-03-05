شكرا لقرائتكم خبر عن ازاي تعملى تنظيف للرحم بعد انتهاء الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التقلصات والألم وانتهاء الدورة الشهرية يتراكم في الرحم بقايا الدم الفاسد وبعض الافرازات التي تؤثر على صحة المرأة وتعرضها لمشاكل عديدة، لذلك لا بد من اتباع بعض النصائح التي تعمل على تنظيف الرحم وذلك بتناول الأعشاب الطبيعية بانتظام.

وحسب ما ذكره موقع peacefuldumpling فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تعمل على تنظيف الرحم بعد انتهاء الدورة الشهرية وهى:

طرق تنظيف الرحم بعد انتهاء الدورة الشهرية

1:ينصح بتناول مشروب الزنجبيل الدافئ لتنظيف الرحم بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية، حيث انه يعمل على تحسين الدورة الدموية والتخلص من السموم والجراثيم في الجسم وعلاج الالتهابات.

2:القرفة، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وطرد الجراثيم والالتهابات من الجسم، كما انه يعمل على تنظيف الرحم وعلاج الالتهابات.

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3:الحلبة، تعتبر الحلبة من أفضل أنواع السوائل الدافئة الغنية بالخصائص والعناصر التي تعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم وتنظيف الرحم وعلاج الالتهابات الشديدة.

4:من الممكن أن تستخدمى العسل الأبيض لتنظيف الرحم، وذلك لاحتوائه على خصائص وعناصر هائلة لتعزيز صحة الرحم وتنظيفه، وذلك بتناول العسل الأبيض ثلاث مرات في اليوم، او وضعه في كوب مياه دافئة وتناوله يوميا.

5:حبة البركة من الطرق الطبيعية التي تعمل على تنظيف الرحم وطرد الجراثيم والسوم منه، لذلك ينصح بتناوله يوميا.

6:البردقوش، يعمل على تنظيم الهرمونات وعلاج الالتهابات وتنظيف الرحم، لذلك ينصح بتناوله يوميا بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية أو الولادة.