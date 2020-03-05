فيروس كورونا أصبح أكثر عدوانية.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار علماء صينيون المخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حول العالم بعد اكتشافهم أن هناك سلالتين مختلفتين منه أحدهما "أكثر عدوانية"، وهذا يعني أن الفيروس تحور مرة واحدة على الأقل حتى الآن.

وأضاف العلماء - من كلية علوم الحياة في جامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي - في دراستهم أن هناك نوعا أكثر عدوانية في فيروس كورونا المستجد، وقد عثر عليه في 70 بالمئة تقريبا من السلالات التي تم تحليلها، في حين تم ربط 30 بالمئة منها بالنوع الأقل العدوانية.

وأوضحوا أنهم قاموا بتقسيم السلالتين إلى S وL، حيث تعد السلالة الأولى الأقدم والأقل عدوى، في حين أن السلالة الثانية التي ظهرت لاحقا، تنتشر بسرعة، وتشكل حاليا حوالي 70 بالمئة من الحالات.

في المقابل ذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن التحليل الوراثي لرجل في الولايات المتحدة أُثبتت إصابته في 21 يناير، أنه من الممكن إصابة الشخص بكلا النوعين.

واكتشف العلماء أن السلالة الأكثر عدوانية هي التي كانت سائدة في المراحل المبكرة من تفشي المرض بمدينة ووهان الصينية أواخر العام المضي، مشيرين إلى أن هذه النتائج بحاجة ملحة لمزيد من الدراسات الفورية والشاملة، التي تجمع بين البيانات الجينية والوبائية، وسجلات الأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من مرض فيروس كورونا وفق قول الباحثين.

ووجهوا تحذيرا من أن البيانات التي تم فحصها في الدراسة لا تزال "محدودة للغاية"، مؤكدين على الحاجة لإجراء دراسات لمتابعة مجموعة أكبر من البيانات، للحصول على "فهم أفضل" لتطور الفيروس.

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وحول آخر مستجدات كورونا خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء، فإن عدد إصاباته وصل عالميا إلى 93,455 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 3,200 حالة وفاة، بينما تعافى 50,690 شخصا حول العالم.

في غضون ذلك جددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها من خطورة فيروس كورونا، وقالت إن أول منفذ للاتصال بالفيروس هو الرئتان، كما قد يستهدف الكلى أيضا.

وتعد الفيروسات التاجية - التي ينتمي لها فيروس كورونا من أمراض الجهاز التنفسي ويمكن أن تنتشر عندما يسعل المريض المصاب أو يعطس، ويرش قطرات سائلة صغيرة من أنفه أو فمه، التي قد تحتوي على الفيروس.

ويكتشف الخبراء شيئا فشيئا معلومات حول الفيروس، الذي يبدو أنه يهاجم مجموعتين محددتين من الخلايا في الرئتين، وفقا للبروفيسور مارك فيلدر، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة كينجستون والذي يشرح أن الخلايا الكأسية تنتج المخاط الذي يشكل طبقة مرطبة على القناة التنفسية، وهذا أمر مهم للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الرئتين، وبالتالي الحفاظ على الصحة.