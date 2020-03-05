شكرا لقرائتكم خبر عن الدلو والأكياس وأقنعة الغاز.. أغرب افتكاسات البريطانيين للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فيروس كورونا بريطانيا، وأصاب عددا كبيرا من الأشخاص، ما جعل هناك حالة من الذعر خاصة في وسائل المواصلات العامة، ما دعا الكثير من الناس يرتدون الأكياس البلاستيكية لتغطية الرأس والوجه، وارتداء الصناديق، وأقنعة الغاز، والدلو، لحمايتهم من كورونا بعد تفشى الفيروس في لندن.



اغرب افتكاسات البريطانيين

ونشرت صحيفة "The Sun"، صورًا للطرق الغريبة التي يستخدمها البريطانيون داخل وسائل النقل العام.



الاكياس البلاستيك للوقاية من كورونا

وأضافت الصحيفة، أنه تم تصوير أحد الركاب وهو يرتدى قناع غاز في محطة ميلتون كينيز، بينما قامت امراة أخرى بارتداء دلو وهي تستقل حافلة مزدحمة عبر العاصمة، واتبع آخرون طريقة مبتكرة لحماية أنفسهم من المرض، بما في ذلك ارتداء حقائب على رؤوسهم.





اقنعة الغاز

وفي عجلة من أمرهم لحماية أنفسهم أقبل المتسوقون على شراء أقنعة الوجه من السوبر ماركت، والصيدليات ما تسبب في وجود نقص فيها، إلا أن خبراء أكدوا أن أقنعة الوجه لا تفعل سوى القليل في طريقة الحماية، خاصة إذا لم يتم ارتدائها بشكل صحيح.



ترتدى كمامة وأيضًا زجاجة كبيرة من البلاستيك المخصصة للمياة

كما حذر البروفيسور كريس وايت، مدير الصحة ببريطانيا، من أن الركاب والمتسوقين الذين يرتدون أقنعة الوجه سيكون لهم "تأثير ضئيل" في وقف انتشار الفيروس.



ارتداء اقنعة الغاز

نصحت منظمة الصحة العالمية، أنه يجب على الأشخاص الأصحاء ارتداء قناع فقط، إذا كانوا يعتنون بشخص مصاب بالفيروس.

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يُنصح الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي أو المرضى بعد عودتهم من المنطقة المصابة بعدم التواجد في الأماكن العامة، باستخدام قناع أو بدونه، يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه ذعر فيروس كورونا في السيطرة على المملكة المتحدة، حيث تنفجر الحالات في بريطانيا إلى 85 في أكبر زيادة على مدار 24 ساعة حتى الآن.

وأضافت الصحيفة، أنه تم إصابة 3 حالات جديدة، تشمل المرضى الذين أصيبوا بالمرض في المملكة المتحدة، حيث يحذر خبراء الصحة من أن "وباء كبيرا" قد يكون على بعد أسابيع فقط.

وقال البروفيسور كريس وايت، كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا وويلز: "تم تشخيص 29 مريضاً سافروا مؤخرًا من دول معترف بها كان بها حالات إصابة بفيروس كورونا، أو من مجموعات معترف بها كانت قيد التحقيق.



واخر يتدى كوب فى الفم والانف

وأصيب ثلاثة مرضى جدد بالفيروس في المملكة المتحدة، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد اتصلوا بشكل مباشر أو غير مباشر بشخص عاد مؤخرًا من الخارج مؤكدة، أن المملكة المتحدة ستشهد عددًا من الوفيات أثناء تفشي المرض.



رجلاً يرتدي حفاضاً "بامبرز "على رأسه

أعلنت هيئة الصحة العامة البريطانية، أعلى مستوى من حالات الطوارئ لمكافحة المرض، حيث انتشر فيروس كورونا بسرعة على مستوى العالم بعد تفشي المرض في ووهان في مقاطعة هوبي بالصين، أصبح هناك 3214 حالة وفاة حتى الآن، وأكثر من 94000 ألف حالة حيث يتسارع الفيروس بمعدل ينذر بالخطر.