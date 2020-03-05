شكرا لقرائتكم خبر عن خبير صينى: عرض نتائج تجارب الأدوية السريرية لكورونا للعالم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبير طبي صيني اليوم، إن التجارب السريرية للعقاقير التي لها آثار إيجابية محتملة على مرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19) تسير بسلاسة، والصين مستعدة لتبادل النتائج مع العالم.

وأكد "تساو بن" خبير الأمراض التنفسية، في مؤتمر صحفي وفقا لموقع " china.org" إن تجربة الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية "لوبينافير" قد انتهت، وسيشارك الأطباء الصينيون النتائج مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي في أقرب وقت ممكن.

وقال تساو ، الذي يقود برنامج تجربة عقار مضاد الفيروسات Remdesivir ، " تجري الآن تجربتان من أجل عقار ريمدسيفير بنجاح ، وبمجرد الانتهاء من التجارب سنكون سعداء للغاية بمشاركة البيانات مع المجتمع الدولي".



العلاج بالبلازما

ما هي الأدوية التي اعتمدت عليا الصين في علاج كوروناعقار مضاد الفيروسات

الصين أعلنت مطلع الشهر الماضى، تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد.

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الصين تحث المرضى المتعافين التبرع بالبلازما

علاج الملاريا

استخدم الكلوروكين، وهو دواء يستخدم ضد الملاريا وأمراض المناعة الذاتية على نطاق واسع، لأكثر من 70 سنة، ويعرف بأنه يمنع العدوى بالفيروس

وأعلنت الصين أنها يمكن استخدام دواء الملاريا لمنع العدوى بفيروس كورونا الجديد بشكل فعال في المختبر، كما أظهر نشاط تحوير المناعة وـثيرها على الفيروسات التي تهاجم الجسم، ويتم توزيعه على نطاق واسع في الجسم كله، بما في ذلك الرئتين، بعد تناوله.

أدوية مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية

أعتمدت الصين أيضا على أدوية مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية في علاج كورونا لوجود نتائج إيجابية على مرضى سارس عام 2004 ، ويستهدف فيروسات كورونا وتحطيم البروتينات التي تقوم بنسخها داخل الخلايا.