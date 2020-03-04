السودان يعلن انتهاء كل العقوبات الاقتصادية على البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، ورفع العقوبات عن 157 مؤسسة.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أعلن البنك المركزي الأربعاء، انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.

وأعلن محافظ البنك المركزي بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم في بيان صحفي، أن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

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وأشار إلى أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.

ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس له أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، فضلاً عن 3 روابط تشير إلى إعلان انتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12أكتوبر/تشرين الأول 2017.

الجدير بالذكر أن بنك السودان المركزي قد قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.