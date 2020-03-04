آخر مستجدات فيروس كورونا.. هذه حصيلة الوفيات والإصابات عالميا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا حديث يدور حول العالم حاليا سوى عن فيروس كورونا المتفشي في عدد من الدول وتطوراته التي تتغير من ساعة لأخرى، مخلفا إصابات ووفيات جديدة تضاف إلى الأرقام السابقة التي وصلت بالآلاف.

وحول آخر مستجدات كورونا خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء، فإن عدد إصاباته وصل عالميا إلى 93,455 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 3,198 حالة وفاة، بينما تعافى 50,690 شخصا حول العالم.

وسجل العراق الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة كردية، فيما لم تسجل لليوم الثاني على التوالي، أي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، ويبقى إجمالي عدد الحالات المصابة في الكويت عند 56.

وتتجه الصين معقل الفيروس إلى إغلاق مستشفيات مؤقتة بعد تسجيل انخفاض في عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد؛ إذ أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصحية في الصين بأن حصيلة الوفيات على مستوى البلاد وصلت إلى 2981، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

كما سجلت كوريا الجنوبية 516 إصابة جديدة، في الوقت الذي ينتظر آلاف المرضى دخول المستشفيات في دايغو، المدينة التي شهدت أسوأ تفش للفيروس خارج بر الصين الرئيس.

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وقالت وسائل إعلام كورية إن حوالي 2300 مريض في دايغو، لا يجدون مكانا للعلاج داخل المستشفيات؛ ما يدفعهم لتلقي الرعاية في مرافق أخرى أثناء انتظارهم لسرير في مستشفى.

وأصبحت إيطاليا صاحبة أكبر عدد من الوفيات بعد الصين بإجمالي 79 حالة وفاة حتى الثلاثاء، متفوقة على الصين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء، ولفتت إلى أن تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة وفياته في إيران 77 حالة وإصاباته 2300 شخص، يطال عددا من المدن.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تفشي المرض، وكشف النقاب عن خطة من 25 صفحة للسيناريو الأسوأ، حيث سيتم استدعاء أطباء وممرضات متقاعدين للعمل، وقد تتوقف الشرطة عن التحقيق في الجرائم البسيطة للمساعدة في التعامل مع تفشي المرض.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "رغم أن الفيروس تسبب في حالات إصابة ووفاة بشكل أكثر خطورة من الإنفلونزا، فإن البيانات تشير إلى أنه ليس من السهل السيطرة عليه".

وتوقعت رابطة السفر الأميركية تراجع السفر الدولي إلى الولايات المتحدة بنسبة ستة في المئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا، كما تعاني قطاعات تجارية متنوعة بسبب إلغاء رحلات سفر وسياحة، وقيام مستهلكين قلقين بتغيير خطتهم.