شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد الصحي .. مفيد لصحتك وعقلك ويقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الإجهاد ضار بصحتنا " هى عبارة معلومة ومعروفة لدى الجميع، ولكن هل تعلم أن الإجهاد يمكن أن يكون جيدا جدا لصحتك، ولكن قد يكون من الصعب إقناعك بهذا، إلا أن القليل من التوتر يؤدي إلى بعض المزايا المذهلة.

وفقا لتقرير الموقع الطبى بالهند " thehealthsite" هناك نوعان من الإجهاد المزمن وقصيرالمدى، ويعد النوع الأخير هوالجيد لصحتك، لأنه يحدث عادة عندما نكون متحمسين او متعصبين من شيء ما، وهذا الإجهاد مفيد لك لأنه من المحتمل أن يعزز صحتك العقلية عن طريق تشغيل نظام الدفاع الطبيعي لجسمك، ولكن الإجهاد المزمن هوعبارة عن إجهاد طويل الأجل إما أنه متكررأو يبقى لفترة أطول ضارًا بصحتك.

لماذا الإجهاد جيد للصحة

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلنا نقول إن التوتر يعزز صحتك

1 الإجهاد يعزز الوظائف المعرفية

حتى الآن، كنا نعتقد أن الإجهاد بأي شكل من الأشكال كارثية ولكن هذا ليس صحيحًا، ولكن القليل من التوتر قد يكون جانب ايجابى مفيد لصحة الدماغ، فهو يزيد من نشاط عقلك وبالتالي تحسين الأداء.

تساعد زيادة الطاقة أثناء الإجهاد قصير الأجل على التركيزعلى هدفك، وهذا النوع من التوتر يحفزك في الواقع، وهو ما يوضح لماذا يسبب لك التوتر قبل الظهورفي الامتحان أو المقابلة نتائج جيدة.

Advertisements





2 يزيد من القدرة العقلية

يطلق الإجهاد الجيد الضغوطات التي تحفز "البروتينات العصبية" وهي مواد كيميائية في المخ تعزز من القدرة العقلية، فمن المحتمل أن تزيد من التركيز مما يزيد من الإبداع والإنتاجية لمساعدتك على التفوق في عملك.





3 يقوي المناعة

خلال أوقات الضغط قصيرالأجل، يشتبه جسمك في تهديدات مثل العدوى أوالإصابة، ثم يستعد لمحاربتها من خلال تعزيز نظام الدفاع في الجسم.





4 الإجهاد يجعلك أقوى

يجعلك الاجهاد تتعامل مع الضغوط الطبيعية اليومية بشكل أقوى، فبمرور الوقت يصبح من السهل عليك التعامل مع المشكلات الكبيرة التي تثيرها عليك الحياة، بسبب تدريب الدماغ للتعامل مع التوتر.

5 يساعدك على تحقيق النجاح

يمكن أن يؤدى الإجهاد الى النجاح، فعندما تتعرض لضغوط إيجابية فى الحياة أو شيء مهم، هذا يجعلك مركزًا وواثقًا مما يساعدك على النجاح في مساعيك، وعندما تتعرض للتوتر حول إكمال المهمة ، ستقوم بذلك بتركيز أكبر وتزدهر بالتأكيد.