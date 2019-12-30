شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر .. إزاى تحمي نفسك من أمراض العيون ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك علاقة مباشرة بين مرض السكرى والإصابة بأمراض العيون، لذا يحتاج مرضى السكرى لعناية خاصة بصحة العين، فى هذا التقرير نقدم نصائح لهم للعناية بصحة العيون والوقاية من أمراضها، وفقا لموقع lighthouse guide .

هل تعلم أن اعتلال الشبكية السكري، وهو مرض يصيب العينين إذا كنت مصابًا بمرض السكري، هو السبب الرئيسي للعمى لدى الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 74 عامًا؟ أم أن عدد الأشخاص المصابين بمرض العين الخطير هذا الذي يلحق الضرر بالأوعية الدموية داخل شبكية العين، سيرتفع من ما يقرب من 8 ملايين اليوم إلى 11 مليون في عام 2030؟ وفقا للإحصائيات.

إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الأول أو الثاني ، فأنت في خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري وغيره من أمراض العيون الخطيرة مثل المياه الزرقاء أو إعتام عدسة العين ، بالإضافة إلى احتمال إلحاق أضرار بالقلب والكليتين والأوعية الدموية والقدمين.

لا يوجد علاج لمرض السكري، لكن المراقبة والتحكم الدقيق يمكن أن يساعدك على تجنب فقدان البصر والمشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بالمرض.

يقدم المعهد الأمريكى للعيون (NEI) دليلًا حتى تتمكن من "البقاء على المسار الصحيح لمنع الإصابة بالعمى من مرض السكري".

１- تناول أدوية السكرى سواء أقراص أو الأنسولين كل يوم في الوقت المناسب، على النحو الذي يحدده الطبيب.

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２- الوصول والحفاظ على وزن صحي، حدد أهدافًا واقعية للوزن، وقم بالوصول إليها من خلال التمرين، عن طريق اختيار الأطعمة المناسبة وتقليل كميات الطعام.

إليك مثال على هدف بسيط ولكنه قابل للتحقيق من الجمعية الأمريكية للسكري: أربعة أيام كل أسبوع ، سوف أتناول تفاحة بدلاً من الآيس كريم كوجبة خفيفة في المساء.

３- أضف النشاط البدني ليومك، قم بعمل شيء تستمتع به لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم ، مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو الرقص.

４- تحكم في مستويات ضغط الدم والكوليسترول، وراقبهم باستمرار.

５- توقف عن التدخين، إذا كنت تدخن ، فمن المحتمل أن تواجه مشكلة في جرعات الأنسولين والسيطرة على مرضك.

６- فحص العين مرة سنويا، في مراحله المبكرة ، العديد من أمراض العين التي تهدد الرؤية ليس لها أي أعراض، إذا كنت تعاني من مرض السكري، نوصيك بإجراء فحص شامل للعين مرة واحدة على الأقل كل عام.