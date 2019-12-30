أفضل صابون عناية للبشرة الجافة والحساسة

تحتاج البشرة الجافة والحساسة إلى الكثير من العناية والاهتمام المركّزين، خاصة في فصل الشتاء حيث أن الأجواء الباردة تؤثر بشكل سلبي في مرونة البشرة وتهدّدها بالجفاف والتشقّقات. ولا يقتصر الاهتمام على استخدام كريمات الترطيب، بل يشكّل التنظيف إحدى الخطوات الأساسية للحفاظ على نضارة البشرة.



وتتنوّع منظفات البشرة بتركيبتها بين الحليب والكريم والجل والرغوة والصابون.. وغالباً ما تتجه صاحبات البشرة الجافة والحساسة إلى اختيار تركيبة الكريم والحليب لأنها لطيفة ولا تؤذي بشرتهن.



إلا أن العلامات التجارية حرصت على تقديم مجموعات من الصابون الخاصة بهذا النوع من البشرة، والتي جاءت غنيّة بعناصر مرطّبة وفيتامينات مغذية.



Aspen Kay Naturals Dead Sea Mud And Charcoal Soap

يأتي هذا الصابون غنياً بخواص البحر الميت والفحم، ينقي البشرة بلطف ويغذيها من الأعماق. يحتوي على طين البحر الميت، الغني بالأملاح والمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. وتمتزج هذه المعادن مع الفحم لتنشيط الدورة الدموية من دون التسبّب بتهيّج البشرة.



Shea Moisture African Black Soap

صابون Shea Moisture African Black Soap عبارة عن صابون مهدئ مصنوع من زبدة الشيا العضوية والشوفان والصبّار. ينظف البشرة بلطف ويرطّبها، كما يساعد الصابون الأسود الأفريقي، المصنوع من رماد النخيل ومستخلص التمر الهندي وقشر القطران وقشر اللوز، في إزالة البقع وتهدئة البشرة المضطربة.



Dove Sensitive Skin Beauty Bar

يعتبر هذا الصابون من دوف أكثر أنواع الصابون استخداماً من قبل صاحبات البشرة الحساسة. يدخل إلى أعماق البشرة لينظّفها جيداً ويتركها ناعمة الملمس دون أي شوائب. يأتي هذا الصابون بتركيبة غنية بالكريم المرطّب ومنظفات دوف الكلاسيكية.



Tom’s Of Maine Natural Unscented Beauty Bar

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صابون مثالي للبشرة الحساسة ذات تركيبة لطيفة وغنية بخلاصة البابونج المهدئ، وزيت الزيتون المرطب، وفيتامين E الطبيعي.

Cetaphil Gentle Cleansing Bar

يساعد هذا الصابون على ترطيب البشرة وتطهيرها دون أن يجرّدها من الزيوت الطبيعية. يتميّز برغوته الناعمة التي تنظّف البشرة وتتركها ناعمة الملمس طوال اليوم.

L’Occitane Shea Milk Extra-Gentle Soap

صابون L’Occitane Extra-Gentle Soap مستوحى من الوصفات التقليدية من صانعي الصابون الفرنسي الرائد. غنيّ بالزيوت الأساسية وزبدة الشيا، يمنح رغوة غنيّة وناعمة تنظّف البشرة وترطّبها من الأعماق.

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