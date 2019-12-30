شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي سعودي ينجح في زرع غضروف صناعي لسيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبي بالسعودية في زرع غضروف صناعي وتثبيت صفيحة عنقية، لمريضة كانت تعاني آلامًا حادة في رقبتها، وتنميلًا في يدها اليسرى، وذلك فى جراحة دقيقة استغرقت ساعتين بمستشفى حفر الباطن، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكترونى، حيث أجرى الفريق مجموعة من الفحوصات الطبية للمريضة، منها: التصوير بالرنين المغناطيسي.

تفاصيل زراعة غضروف اصطناعي لمريضة بالسعودية

وأظهرت نتائج الفحوصات وجود انزلاق غضروفي عنقي حاد، ورأى فريق الأطباء أنه من الضرورى إجراء عملية جراحية دقيقة.

وخلال العملية الجراحية استطاع الفريق الطبى استئصال الغضروف، وزرع غضروف اصطناعي بديل مكون من مادة الكربون، وتثبيته بصفيحة عنقية.

وقد خضعت المريضة للمتابعة الطبية الدقيقة بعد العملية، وبعد أن استقروضعها الصحي، وغادرت المستشفى فى حالة صحية جيدة.

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وزراعة الغضاريف من العمليات الجراحية التى تساعد فى تصحيح تلف الغضاريف، حيث يتم استئصال الغضروف الذى يعانى من تلف أو مشكلة واستبداله بغضروف اصطناعى.



مستشفى حفر الباطن بالسعودية

جدير بالذكر أن المريضة كانت تعانى من انزلاق غضروفى حاد فى العنق، وبحسب موقع fixbones، فإن الانزلاق الغضروفى فى الرقبة أو ديسك الرقبة هو مصدر شائع لآلام الرقبة وآلام الذراع. والغضاريف هي وسادات ممتصة للصدمات تقع بين الفقرات، وهي سلسلة من العظام الصغيرة التي تشكل العمود الفقري، يقع العمود الفقري العنقي في رقبتك، في العمود الفقري العنقي ، تسمح الغضاريف والمفاصل بتحريك عنقك وتوفير ثبات لرأسك، تعمل الغضاريف أيضًا كوسادة لحماية الفقرات العنقية.

تشكل فتحة في وسط كل فقرة القناة الشوكية. يمر الحبل الشوكي والأعصاب الشوكية عبر القناة المحمية ويرسل رسائل بين الجسم والدماغ. يحدث الانزلاق الغضروفي عندما تنفجر الطبقة الخارجية وتخرج المحتويات من الغضروف، إذا امتدت المحتويات إلى القناة الشوكية ، فقد تضغط على الأعصاب الشوكية، يمكن أن يسبب الانزلاق الفقري فتق في الكتف أو الرقبة أو وخز في الذراع أو ألم أو تنميل أو ضعف ويمكن أن يسبب أيضا الصداع.