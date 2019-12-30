مرض الحصبة يدمر الجهاز المناعى ويسبب محو ذاكرة المناعة لدى الأطفال

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وكشفت الدراسة التى عرضها موقع "FLWL"، أن فيروس الحصبة أزال 11% إلى 73% من الأجسام المضادة المسؤولة عن وقاية الأطفال، وهى بروتينات دم مسؤولة عن تذكير جهاز المناعة بمواجهات سابقة مع الأمراض، وينشئ الجهاز المناعى أيضا خلايا ذاكرة طويلة العمر، تظل دائمة فى الدورة الدموية، ما يسمح للجسم بالتعرف بسرعة على الإصابات التى سبق أن واجهتها والقضاء عليها.
وقال البروفيسور، ستيفن إيليدج، عالم الوراثة فى كلية الطب فى جامعة هارفارد، والمشارك فى الدراسات: "وجدنا أدلة قوية على أن فيروس الحصبة يدمر بالفعل نظام المناعة، فالتهديد الذى تشكله الحصبة على الناس أكبر بكثير مما توقعنا في السابق".
يذكر أن الحصبة تؤثر على أكثر من 7 ملايين شخص كل عام، وتتسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص، وأدى انخفاض معدلات التطعيم إلى زيادة بنسبة 300 % تقريبا في حالات الإصابة بالحصبة، منذ عام 2018.
والحصبة معدية للغاية، ويمكن أن تنتشر عندما يسعل شخص مصاب بالفيروس أو يعطس أو يزفر، وبمجرد دخول الجهاز التنفسي، يخترق الفيروس الخلايا المناعية التي تجلس على الواجهة بين الرئتين ومجرى الدم، من هناك، يتكاثر الفيروس وينتشر إلى الخلايا المناعية فى جميع أنحاء الجسم.
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