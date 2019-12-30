شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم جراحات التكميم والتحويل بدون ألم؟.. الدكتور كريم صبري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أكثر الأشياء التي يخشى منها مريض السمنة قبل إجراؤه للجراحة هي الألم، لأنه أكثر ما يزعج المريض خاصة الذي يريد أن يعود لحياته الطبيعية في أسرع وقت حتى يباشرعمله ونشاطه، الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقريرالتالي كيفية إجراء جراحات السمنة بدون ألم.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن جميع جراحات السمنة سواء تكميم المعدة أوتحويل مسارالمعدة، أوالتكميم مع التحويل (الساسي)، أوتحويل مسارالاثنى عشر، أوالتكميم المعدل، أو إعادة فشل جراحات السمنة، يمكن اجراؤها بدون ألم، حيث أنه يوجد منظومة الوقت منذ دخول المستشفى وحتى وقت خروج المريض وهي لا تزيد عن 12 ساعة، خلال تلك الفقرة هناك العديد من الأشياء التي نقدمها للمريض، بحيث لا يكون هناك إحساس بالألم.



مراحل منظومة التكميم والتحويل بدون ألم

وأشار إلي أنه قبل إجراء العملية يتم حقن أماكن فتحات المنظار الصغيرة والدقيقة بمواد تخديرية لمنع استقبال الألم عند المريض، أيضا نقوم بحقن مواد تخديرية على المعدة نفسها بعد انتهاء الجراحة، وبعد إجراء العملية يكون هناك جهاز يسمى PCA وهو منظم للألم، وهو عبارة عن بالون صغير يتم تركيبه في الكانول، يحتوي على مواد تخديرية ومسكنات للألم قوية جدا، لأنه طوال وقت الإقامة في المستشفى تكون مركبة في الكانول، حيث تضخ مواد تخديرية طوال الوقت، وإذا شعرالمريض بألم زائد يمكنه الضغط على زر يوجد في هذا الجهاز لضخ جرعة زائدة من المخدر.

وتلك هي منظومة التكميم والتحويل بدون ألم، وبعدها يخرج المريض ويأخذ راحة في البيت ليوم واحد ثم يمارس حياته بشكل طبيعي بعد ذلك.

يشار إلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في الاسكندرية، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

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مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .



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