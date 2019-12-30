فوائد زيت الزيتون للأطفال واستعماله الداخلي والخارجي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - من المعروف أن زيت الزيتون له العديد من الفوائد للكبار والصغار سواءً في الأكل أو حتى كعلاج أو مسكن خارجي للجسم، ولكن إن كنت تريدين استخدام زيت الزيتون لطفلك فيجب أن تعرفي طرق استخدامه واستعمالاته الداخلية والخارجية بشكل صحيح وأمن.

"الخليج 365 نت" التقت باختصاصية التغذية العلاجية "الدكتورة فيفيان محمد وهبي" لتحدثنا عن ذلك وقالت:

يعد زيت الزيتون من بين أفضل الزيوت الطبيعية صحةً وفائدةَ، فقيمته الغذائية مرتفعة كونه غني بالدهون الغير مشبعة المفيدة لصحة القلب والشرايين وغني بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة المهمة لصحة الجسم.

• فوائد زيت الزيتون للأطفال:

- غني بالفيتامين (هـ) فيعمل على تحسين الوضع الصحي للأطفال المصابين بالفشل الكلوي أو فشل البنكرياس.

- يحتوي على أوميغا ٣، الزيوت الصحية الغير مشبعة المهمة لصحة القلب والمهمة لتحسين وظائف الدماغ.

- يُعتبر مُلين طبيعي للأطفال ويُستخدم لعلاج الإمساك لدى الطفل لغناه بأوميغا ٣ وأوميغا ٦.

- عني بالمواد المضادة للالتهابات، فيساعد على التقليل من الالتهابات وخاصة التهاب الأنف والأذن والوقاية من الحساسية والربو.

- غني بالمواد المضادة للأكسدة، فيعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية.

- استخدمي زيت الزيتون في إعداد وجبات طفلك مثل الطهي الشوي السوتيه، كما أنه يُعطي نكهة لذيذة في الوجبات الإيطالية مثل الباستا والسلطات.

Advertisements

• فوائد زيت الزيتون للأطفال: (الاستخدام الخارجي):

- ُيساعد زيت الزيتون على ترطيب بشرة الطفل وتقليل الطفح الجلدي، ويُساعد على التقليل من الندبات التي يُمكن أن تصيب الطفل.

- يُعتبر من أفضل زيوت التدليك للأطفال لغناه بفيتامين أ ب ج، التي تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الالتهابات والتشققات ومحاربة الفيروسات.

- يعتبر مهدئاً طبيعياً للطفل ويمنح الراحة لجسمه ويساعده على النوم لفترات طويلة.

- يساعد التدليك بزيت الزيتون على تحسين الدورة الدموية للطفل وتقوية عضلاته.

- تدليك زيت الزيتون الدافئ على بطن الطفل يساعد على التخلص من المغص لدى الطفل.

- يعمل على تقوية شعر الطفل وتنعيم الشعر الأجعد والتخلص من قشرة الرأس.