"واتس آب" تطلق الوضع المعتم لراحة العينين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت واتس آب طرح الوضع المعتم Dark Mode في تطبيقها الشهير للتراسل الفوري على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أبل "آي أو إس" وغوغل أندرويد.



وأوضحت الشركة أن الوضع المعتم يهدف إلى تخفيف العبء عن العينين في البيئات المظلمة.

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وعند تشغيل الوضع المعتم تتغير طريقة العرض في التطبيق، وتتحول الخلفية الفاتحة والخط الداكن إلى داكنة وخط فاتح، وتنبعث إضاءة أقل من الشاشة، ما يكون أكثر راحة للعينين عند استعمال تطبيق التراسل الفوري في أجواء منخفضة الإضاءة، كما يعمل الوضع المعتم مع شاشات OLED على التوفير في استهلاك الطاقة.

وأوضحت شبكة فيس بوك أن الوضع المعتم في واتس آب يعتمد على ألوان وعناصر تصميم أخرى غير المستخدمة في الوضع العادي، لضمان قراءة المعلومات المهمة.

ويمكن لأصحاب هواتف أندرويد 10 وأجهزة "آي أو إس 13" تفعيل الوضع المعتم في إعدادات التطبيق تحت بند "الدردشة/التصميم/الوضع المعتم"، ومن المقرر طرح الوظيفة الجديدة عبر تحديث تطبيق التراسل الفوري في الأيام المقبلة.