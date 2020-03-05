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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة SQFMI تطلق ساعتها الذكية Watchy الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة SQFMI ساعتها الذكية Watchy الجديدة المزودة بشاشة الحبر الإلكتروني، بـ55 دولاراً أمريكياً.
وبسبب عرض الساعات الذكية المستمر للوقت وتسجيل البيانات الحيوية باستمرار، فإنها تحتاج إلى بطاريات قوية، ولذلك تظهر أهمية تقنية الحبر الإلكتروني، التي تمتاز بتوفير الطاقة، وهو الذي لا يستهلك طاقة إلا عند تغيير محتوى الشاشة.
وتعمل شاشة الحبر الإلكتروني في الساعة الذكية الجديدة بدقة 200× 200 بيكسل، وتعتمد على وحدةDS3231 RTC لإظهار الوقت الحالي بصورة صحيحة، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر التسارع من نوع BMA423، والذي يتيح إمكانية تتبع الأنشطة البدنية وخاصة عدد الخطوات.
وتزخر الساعة الجديدة بتقنيتي الواي فاي، وبلوتوث منخفضة الطاقة مع محرك الاهتزاز وأربعة أزرار، ويمكن استعمال الساعة الذكية بالإيماءات، ويمتد تشغيل البطارية، أسبوعين.
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