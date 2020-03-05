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تواصل أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت اليوم أعمال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي انطلقت أمس، في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية لتقديم 57 فعالية متنوعة بين جلسات حوارية وخطابات ملهمة وورش عمل وجلسات عصف ذهني ومنصات تفاعلية.
ويتناول المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أربعة محاور تشمل ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.
وتتضمن فعالياته 15 جلسة حوارية كما تخصص 9 ورش عمل تدريبية منها 5 ورش ضمن مبادرة "برنامج اتصال" وتنظم بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية.
وانطلق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته التاسعة من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة في إطار توجهه لتحقيق أوسع قدر ممكن من التفاعل مع الجمهور وأكبر فائدة من المواضيع والقضايا التي يتبناها في عصر الاتصال الشامل.

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