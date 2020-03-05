«وزارة الصحة» تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظراً للوضع الحالي لفيروس «كورونا» المستجد وتفشيه في عدة دول.

وقالت وزارة الصحة، إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوص الطبية في المطار؛ ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

ومُنذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم بسبب انتشار الفيروس، اتخذت دولة الإمارات التدابير والإجراءات الاحترازية الصحيحة اتباعاً للمعايير الصحية العالمية، وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية كافة، حتى نجحت في شفاء 5 حالات بفضل الرعاية الصحية التي وفرتها لجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ومنذ انتشار المرض في جميع أنحاء العالم، باشر القطاع الصحي في الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية بجانب الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية؛ كما تم تفعيل الفحص المخبري السريع، والإجراءات الرقابية في المنافذ الحدودية حيث تم إجراء أكثر من 30,000 فحص منذ ظهور الفيروس، وقام القطاع الصحي أيضاً بعزل حالات الاشتباه مباشرة لحين التأكد من الإصابات، وذلك عن طريق تعزيز طرق الرصد والتقصي الوبائي خاصة للمسافرين والزائرين.

كذلك تم تعقيم أكثر من 600 مدرسة وأكثر من 3000 حافلة مدرسية ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة صحية للطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية.