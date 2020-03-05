شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام موظفة بالبنتاجون بنقل معلومات سرية لحزب الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الأمريكية الأربعاء أنها وجهت إلى متخصصة في اللغويات بوزارة الدفاع (البنتاجون) تهمة نقل معلومات سرية إلى مواطن أجنبي مرتبط بجماعة حزب الله اللبنانية، قائلة إنها كشفت أسماء أصول أمريكية رئيسية.
وألقى ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) القبض على مريم طه تومسون (61 عاماً)، التي كانت تعيش في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، داخل قاعدة عسكرية بالخارج في 27 فبراير/شباط.
ومثلت للمرة الأولى أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية الأربعاء.
ووصف مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز سلوك تومسون المزعوم بأنه «عار» لبلدها.
وقال ديمرز في بيان:«أثناء وجودها في منطقة حرب، يشتبه بأن المتهمة قدمت معلومات دفاعية قومية حساسة، تتضمن أسماء أفراد يساعدون الولايات المتحدة، إلى مواطن لبناني موجود في الخارج، مضيفاً، إذا ثبتت صحة ذلك، فإن هذا السلوك يمثل وصمة عار، خاصة بالنسبة لشخص يعمل متعاقداً مع جيش الولايات المتحدة. ستتم المعاقبة على هذه الخيانة للبلد والزملاء».
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