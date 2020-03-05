شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يفاجئون مدرعات الاحتلال بالمولوتوف أثناء توجهها لرام الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التوتر تشهدها رام الله بعد شن قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات في المحافظة أمس، واعتقال 6 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة ، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الخميس، لحظة قيام مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين باستهداف مدرعات قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال توجهها لاقتحام حي الطيرة في رام الله فجر اليوم وتنفيذ اعتقالات جديدة من أهالي محافظة رام الله.

وكان قد اعتقل جيش الاحتلال أمس الأربعاء، 6 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بمحافظة رام الله بينهم أسرى محررون.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، أفادت مصادر محلية فى رام الله أن جيش الاحتلال اعتقل الأسير المحرر باجس نخلة، وأحمد زيد، وشادى حجير من مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما اعتقل سائد أبو البها من منزله فى بيتونيا غرب رام الله، والمحرر فادى عبدالدايم خلال اقتحام المدينة، وزياد فراج من قرية عين سينيا شمال رام الله.

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وكان 226 مستوطنًا يهوديّا اقتحموا خلال الأيام الماضية، ساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطسينية- أن المقتحمين تجوّلوا بشكل استفزازى فى باحات المسجد المبارك بعد أن اقتحموه من باب المغاربة وصولا إلى باحات مصلى باب الرحمة.

من جانبها قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفلسطين إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المسجد الاقصى بالقدس 20 مرة، وواصل الاعتداء وملاحقة المصلين خلال صلاة فجر الجُمع، بينما منع رفع الأذان في المسجد الابراهيمي بالخليل 49 وقتا، خلال يناير المنصرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن شهر يناير شهد حملة ابعادات جديدة عن المسجد الاقصى، فابعدت شرطة الاحتلال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الاسلامية بالقدس الحاج مصطفى أبو زهرة، وأمين سر حركة فتح شادي المطور، لمدة 6 أشهر، واعتقلت مدير الإعمار في المسجد الأقصى بسام الحلاق، والموظف كايد جابر، من ساحات المسجد، وأبعدت واعتقلت عددا من الحراس والمواطنين والمرابطين والمرابطات.