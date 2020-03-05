شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات بـ "كورونا" بين سياح فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، إنه تم تسجيل إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا، فى أحد فنادق منطقة بيت جالا، بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وأكدت الوكالة أنه تقرر الحجر الصحى على الموظفين والمقيمين فى الفندق، واتخاذ إجراءات سريعة والالتزام بالتعليمات الطبية.

وفى وقت سابق كان قد أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية فى وزارة الصحة الفلسطينية، مسؤول ملف كورونا كمال الشخرة، أن فلسطين بجناحيها الضفة وغزة خالية من فيروس "كورونا المستجد"، موضحا أن الوزارة تجرى تقييمًا لاستعدادات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

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وأشار المسؤول الفلسطيني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى أنه قدم إلى قطاع غزة بتوجيهات من وزيرة الصحة مي الكيلة، للاطّلاع عن كثب على استعدادات مراكز الوزارة لمواجهة الفيروس والتزامها بالتعليمات والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة، وأن جميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها.

وأوضح أنه تم الاطلاع على منطقه العزل في معبر رفح والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية أبناء الشعب الفلسطيني والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين، لافتا إلى وجود 5 مواطنين في منطقة العزل للقادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.