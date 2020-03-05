الإغاثة الإنسانية التركية توزع 3.5 مليون رغيف خبز في منطقة عفرين

هطاي/ الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية " İHH "، خلال شهرين 3.5 مليون رغيف خبز في منطقة عفرين السورية المحررة من الإرهاب.

وأفاد "سليم طوسون" المسؤول الإعلامي لفعاليات سورية في الهيئة، في بيان، الخميس، أن الخبز يعتبر أحد العناصر الغذائية الأساسية في سوريا.

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وأشار إلى أن الهيئة تواصل توزيع الخبز على المحتاجين السوريين في منطقة عفرين، والمناطق السورية الأخرى عبر أفرانها.

وأضاف أنهم يوزعون نحو 60 ألف رغيف خبز يومياً في عفرين فقط، ووزعوا في المجمل 3.5 مليون رغيف في المنطقة خلال شهرين.

وبيّن أنهم يعدون الخبز في أفرانهم، بالشكل الذي يليق بذوق السوريين، حيث بأمكان رغيف الخبز البقاء طازجاً لمدة ثلاثة أيام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.