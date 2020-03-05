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صحيفة الخليج الالكترونية
أخبار الوطن- متابعات :
أقدم مقيم من جنسية آسيوية على سرقة صنبور من دورة مياه في أحد المساجد، حيث وثق الواقعة مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة.
وأظهر الفيديو دخول المقيم إلى دورة المياه والتفاته حوله ليتأكد من عدم وجود شخص بجانبه، قبل أن يقوم بخلع الصنبور ويسد مكانه لمنع تدفق المياه، ثم خرج مسرعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. لحظة قيام لص بسرقة صنبور من دورة مياه بأحد المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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