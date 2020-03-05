شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبّه من تقلبات جوية في المدينة ونجران.. أتربة وتدنٍ في الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

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وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً – بمشيئة الله-.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظاتي بدر الجنوب, وشرورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.