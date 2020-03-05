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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آسوس تطلق اللاب توب Vivobook S14 بألوان زاهية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة آسوس اللاب توب Vivobook S14 الجديد بألوان زاهية؛ حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين درجات الأحمر والأخضر إلى جانب الأسود والأبيض.
وتقتصر الألوان الزاهية على الغلاف الخارجي فقط، ويأتي جهاز اللاب توب الجديد بإطار شاشة باللون الأسود مع وحدة مفاتيح باللون الفضي، ويحمل زر الإدخال Enter نفس درجة لون الجسم الخارجي، ويمكن تجهيز لوحة المفاتيح بمستشعر بصمة أصابع وإضاءة خلفية ولوحة أرقام بشكل اختياري؛ حيث يتم تحويل لوحة التتبع إلى لوحة أرقام مضيئة.
وأوضحت الشركة التايوانية أن اللاب توب Vivobook S14 الجديد يبلغ ارتفاعه 15.9 ملم ولا يتعدى وزنه 1.45 كغم، ويأتي في جسم مصنوع من المعدن.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 14 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100% وتبلغ درجة السطوع 250 نيت وتدعم الكاميرا المدمجة دقة الوضوح الفائق HD.
وتتيح شركة آسوس لعملائها إمكانية الاختيار بين معالجات إنتل i5 و i7 من الجيل العاشر، ويعتمد جهاز اللاب توب الجديد على ذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وأقراص الحالة الساكنة SSDبسعة تصل إلى واحد تيرابايت، مع بطاقة الرسوميات نفيديا، وتبلغ سعة البطارية 50 وات ساعة تقريبا وتدعم وظيفة الشحن السريع؛ حيث يمكن إعادة شحنها بنسبة 60% في غضون 49 دقيقة فقط.
ويدعم اللاب توب شبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.0، ويشتمل على منفذي USB 2.0 ومنفذ USB 3.2ومنفذ USB-C 3.2، ويتم توصيل الشاشات الخارجية عن طريق منفذ HDMI مع وجود قارئ بطاقات الذاكرةMicro-SD ومقبس 3.5 ملم ومقبس لسماعة الرأس ومقبس للميكروفون.
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