شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الباحة» تنفي وجود حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» في مستشفى المندق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، صحة الأنباء المتداولة بشأن نقل حالة كورونا جديدة من مستشفى المندق العام. وأوضحت “صحة الباحة” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ ما تضمنه الفيديو المتداول حول نقل حالة كورونا الجديد من مستشفى المندق العام غير صحيح، ولا يوجد حالات لمرض كورونا الجديد تمَّ اكتشافها في المنطقة.

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