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كورونا في إسرائيل.. 3 إصابات جديدة وذعر بسبب "فتى الملعب"

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وصل إجمالي عدد الإصابات في العالم 93,455 حالة دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وصل إجمالي عدد الإصابات في العالم 93,455 حالة حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، من أن البلاد تقف أمام مرحلة جديدة بعد إصابة ثلاثة إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق بطالب ونائبة مدير مدرسة وإسرائيلي آخر عاد من إيطاليا قبل أيام، مضيفة أن فتى مصابا بالفيروس حضر مباراة في أحد ملاعب تل أبيب و"على جميع من تواجد معه في نفس المدرج الدخول فورا في حجر صحي منزلي".

وأوضحت أنها أعطت تعليماتها لمستشفيين مركزيين في تل أبيب وإشكلون بفتح أقسام معزولة لاستقبال المرضى وحاملي الفيروس.

وأبرزت الوزارة أن "إسرائيل ستتخذ العديد من الإجراءات الفعلية للحد من استمرار انتشار كورونا، بما فيها تقليص السفريات العامة ومنع التجمعات العامة وفي مراحل متقدمة سيتم إلغاء أحداث كبيرة وإغلاق مؤسسات تعليمية".

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وتفوقت إيطاليا على إيران مؤخرا، حيث باتت صاحبة أكبر عدد من الوفيات بعد الصين، بإجمالي 79 حالة وفاة حتى الثلاثاء.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في العالم 93,455 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3,198 حالة وفاة نتيحة المرض، بينما تعافى 50,690 شخصا حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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