حالات كورونا جديدة بالجزائر.. وتونس توقف "عبّارات إيطاليا"

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وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة بالفيروس، من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي 12 حالة مؤكدة.
وأضاف: "لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا مخالطين مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا".
وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، "يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب".
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باحثون في لندن يجربون لقاحا ضد كورونا على الفئران
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.