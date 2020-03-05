حالات كورونا جديدة بالجزائر.. وتونس توقف "عبّارات إيطاليا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طاقم طبي في سيارة إسعاف بالجزائر

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة بالفيروس، من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي 12 حالة مؤكدة.

وأضاف: "لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا مخالطين مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا".

وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، "يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب".

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