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حالات كورونا جديدة بالجزائر.. وتونس توقف "عبّارات إيطاليا"

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طاقم طبي في سيارة إسعاف بالجزائر دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طاقم طبي في سيارة إسعاف بالجزائر ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، الأربعاء، ليصل إلى 12 حالة، بعد اكتشاف 4 حالات جديدة، فيما أعلنت تونس وقف الرحلات البحرية من وإلى إيطاليا، حيث ينتشر الفيروس بشكل كبير.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة بالفيروس، من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي 12 حالة مؤكدة.

وأضاف: "لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا مخالطين مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا".

وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، "يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب".

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وفي تونس، علقت السلطات حركة العبارات لشمال إيطاليا بسبب كورونا، بحسب وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي.

وكانت تونس قد أعلنت، الاثنين، عن أول حالة إصابة بالفيروس، وهي لمواطن عاد مؤخرا من إيطاليا عبر البحر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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