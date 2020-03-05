شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تؤكد استعدادها لدعم إزالة السودان من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيمانويلا ديل رى نائبة وزير الخارجية الإيطالى، وقوف ايطاليا ودعمها للسودان، واستعداد بلادها لدعم السودان فيما يتعلق بإزالة إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن تمنيها بأن تتجاوز الحكومة الإنتقالية فى السودان التحديات القائمة.

واستقبلت أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، الاربعاء فى الخرطوم، نائبة وزير الخارجية الإيطالي، وقدمت لها عرضا حول التطورات السياسية فى السودان، والتحديات التى تواجه الحكومة الإنتقالية.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أهمية رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتمكن السودان من التطبيع مع المؤسسات المالية الدولية وإعادة الاندماج فى المنظومة الدولية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب السودانى فى النهوض والاستقرار السياسى والاقتصادي.

Advertisements

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطابقت وجهات النظر حول أهمية الاستقرار فى الإقليم.

وأشادت المسئولة الإيطالية بالدور الهام، الذى يضطلع به السودان فى السلام فى المنطقة، مؤكدة أن رئاسة السودان لمنظمة الايجاد من شأنه أن يدفع بجهود الاستقرار الإقليمية.