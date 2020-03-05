شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 من عناصر الحشد الشعبى فى هجوم لـ"داعش" بديالى شرق العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، الأربعاء، بمقتل عنصرين من الحشد الشعبى وإصابة اثنين آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى شمال شرقى ديالى شرقى العراق.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن "عنصرين من الحشد الشعبى قتلا وأصيب اثنان آخران بهجوم ل‍داعش بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقى ديالى".

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، مقتل أحد الإرهابيين أثناء مداهمة أحد الأوكار فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق، وأوضحت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، أن الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة، بالتعاون مع الفوج الثانى لواء 19 واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالي، تمكنت من مداهمة إحدى أوكار تنظيم داعش الإرهابى فى قرية "جميل الخضير" جنوب بهرز فى ديالي.

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وأضافت، أن هناك اشتباكات وقعت بين الاستخبارات العراقية والإرهابيين؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم، فيما قام الأخر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، قد أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح على قضاء "بلد" بمحافظة صلاح الدين الواقعة وسط البلاد، وأفادت الخلية العراقية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن مسلحين مجهولين هاجموا أحد الكافيهات والملاعب فى قضاء "بلد"، مما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص.. مشيرة إلى أن القوات الأمنية شنت عملية واسعة النطاق عقب الهجوم للبحث عن العناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.