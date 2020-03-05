الجيش السورى يحبط هجومًا صاروخيًا لطيران الاحتلال من الأجواء اللبنانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت الدفاعات الجوية السورية، بعد منتصف الليل، لصواريخ أطلقها الطيران الحربى الإسرائيلى على المنطقتين الوسطى والجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العدوان تم من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق الجولان السورى المحتل. Advertisements وقال مصدر عسكرى للوكالة: "رصدت وسائط دفاعنا الجوى حركة طيران حربى إسرائيلى قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدى لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أى منها إلى مواقعنا المستهدفة.

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